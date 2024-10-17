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Малкин о 500-м голе в НХЛ: впервые хочу сказать, что горжусь собой

Нападающий «Питтсбурга» Малкин гордится собой из-за 500-го гола в НХЛ

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Nick Turchiaro/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями после 500-й заброшенной шайбы в Национальной хоккейной лиги, признав, что гордится собой. Его слова, сказанные после матча, приводит Sport24.

«Это было нелегко, но я рад сделать это сегодня вечером. Наконец-то. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, более спокойным. Наверное, впервые в жизни я хочу сказать, что горжусь собой. Для меня это большая цифра», — заявил Малкин.

Хоккеист оформил 500-й гол в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйрбз». Также он записал на свой счет три голевые передачи и был признан первой звездой поединка. «Питтсбург» одержал победу в овертайме — 6:5.

Малкин стал вторым в истории лиги российским хоккеистом, кому удалось забить 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее эту отметку преодолел нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Победа над «Баффало» для «Пингвинз» стала третьей в пяти стартовых матчах НХЛ. В следующей игре «пингвины» сразятся »Каролиной Харрикейнз» 19 октября, стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени. «Баффало» потерпел четвертое поражение в пяти матчах. В следующий раз игроки «Сэйрбз» выйдут на лед против «Коламбус Блю Джекетс», игра начнется 18 октября в 02:00 по московскому времени.

Ранее болельщики «Вашингтона» устроили овации Овечкину.

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