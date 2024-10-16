Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российской чемпионке по гимнастке сделали экстренную операцию

Чемпионка по гимнастке Батыршина рассказала об экстренной операции

close
@yana__batyrshina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Серебряная призерка летних Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастке Яна Батыршина рассказала, что перенесла экстренную операцию на колене из-за инфекционного воспаления. Ее слова приводит Sport24.

№Каким-то образом осложнения пошли в колено: оно стало распухать. Все сначала думали, может быть я стукнулась, упала, но ничего такого не было. Колено распухло до невероятных размеров, было горячее. В первый день не могла ни согнуть, ни разогнуть колено, на второй уже не смогла ходить, а на третий уже выла от боли», — поделилась она.

Батыршина отметила, что провела в больнице десять дней и встретила в палате свой юбилей — 7 октября спортсменке исполнилось 45 лет.

Гимнастка за свою спортивную карьеру завоевала 180 медалей, из них серебряную награду олимпийских игр, пять золотых медалей чемпионата мира, а также более 40 кубков. После завершения профессиональной спортивной карьеры начала работать в 2000 году телеведущей. В том числе, в 2021 году стала ведущей на телеканале «Матч ТВ».

C 2004 года замужем за продюсером Тимуром Вайнштейном. У бывшей гимнастки трое детей: дочери Мариам и Айлу и сын Леонид.

Ранее Ирина Винер назвала свою должность в Федерации гимнастики обузой.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами