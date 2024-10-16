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Московский клуб задолжал 1,2 млн рублей за воду

Московское «Торпедо» обвинили в задолженности на 1,2 млн рублей за воду

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РИА Новости

Московскую команду «Торпедо» обвинили в том, что клуб не оплатил задолженность перед поставщиком воды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, футболисты и тренерский штаб команды выпили воды на 1,2 млн рублей. Поставщик предоставлял клубу бутылки с минералкой на протяжении всего сезона-2023/24, однако оплата так и не была произведена.

»[Поставщик] уверяет, что клуб буквально его кинул. Поэтому написал заявление в суд — попросил помочь вернуть 1,2 млн рублей, которые ему задолжало «Торпедо», — указано в сообщении источника.

При этом в пресс-службе команды не смогли дать объяснения тому, почему произошла такая задолженность.

Московское «Торпедо» с сезона-2023/24 выступает в Первой лиге. После 14-ти сыгранных туров турнира команда идет в лидерах, на счету «Торпедо» 26 набранных очков. Такое же количество имеет тульский «Арсенал», который расположился на второй позиции. У идущего третьим екатеринбургского «Урала» на балл меньше.

В минуты написания новости «Торпедо» играет с калининградской «Балтикой» в 1/16 финала Пути регионов Кубка России. Московский клуб уступает — 0:3.

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