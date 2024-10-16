«Позор и тюрьма»: норвежца наказали за получение дорогих часов от россиянина

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что не удивлен тому факту, что бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) — норвежец Андерс Бессеберг — признал свою вину в получении взятки в виде часов стоимостью 200 тысяч норвежских крон (около 1 млн рублей на тот момент). Слова Тихонова приводит Legalbet.

«Я еще когда уходил c поста вице-президента (Тихонов был первым вице-президентом IBU с 2002 по 2009 год. — «Газета.Ru»), сказал Бессебергу, что его ждет позор и тюрьма. Он посмеялся. Но я никогда не ошибаюсь», — заявил четырехкратный олимпийский чемпион.

Также Тихонов высказался о получении взятки Бессебергом в виде часов. По мнению экс-биатлониста, бывшее руководство IBU активно брало взятки и крало деньги из бюджета организации.

«Получение часов? Это же норвежцы — нация, которая умирает в прадедовских штанах, имея миллиард! Редкие скупердяи. Так что все правильно с этим Бессебергом. Там они деньги крали — только дай», — заявил Тихонов.

Андерс Бессеберг находился во главе Международного союза биатлонистов с 1993 по 2018 год. В апреле 2024 года его признали виновным в получении взяток — в виде дорогих часов, секс-услуг от проституток и охотничьих туров.

Норвежец был приговорен к 3 годам и 1 месяцу тюремного заключения.

Бессеберг опротестовал все пункты обвинения, однако затем отказался от апелляции по поводу получения часов от Сергея Кущенко в 2011 году. На тот момент Кущенко являлся генеральным директором Союза биатлонистов России (СБР).

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