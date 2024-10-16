17-летняя Андреева вышла в следующий раунд, взяв сет со счетом 6:0

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира серии WTA-500 в Нинбо, одержав победу над представительницей Германии Тамарой Корпач.

Встреча, которая продлилась 1 час 26 минут, завершился в двух сетах с результатом 6:0, 6:4. Российская теннисистка выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету представительницы Германии ни одного эйса, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырех.

За выход в следующий раунд Андреева сразится с победительницей противостояния между чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой, которая в 2024 году выиграла Уимблдон, и представительницей Китая Есинь Ма, которая занимает 261-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

9 октября Андреева на турнире в Ухане проиграла своей старшей сестре Эрике. Встреча , которая продлилась 1 час 30 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:1. Эта победа позволила Эрике выйти в третий тур соревнований. Матч между Эрикой и Миррой стал первым на турнирах уровня Женской теннисной ассоциации (WTA).

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