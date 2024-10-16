Голкипер «Миннесоты» забросил шайбу в матче против «Сент-Луиса»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Филип Густавссон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Сент-Луиса».

Вратарь отличился на 60-й минуте матче, когда «Сент-Луис» снял вратаря на шестого полевого игрока.

Густавсон стал первым вратарем в истории «Миннесоты», который забросил шайбу.

«Миннесота» победила со счетом 4:1. В составе победителей точными бросками также отличились Райан Хартман, Якуб Лауко и Марко Росси. За «Сент-Луис» отличился Мэтью Жозеф.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает пятое место, набрав шесть очков. На первом месте идет «Калгари», набрав восемь баллов, «Даллас» отстает от «Калгари» по дополнительным показателям. «Виннипег» замыкает тройку сильнейших, набрав шесть очков. «Сент-Луис» занимает в Западной конференции, имея в активе четыре очка.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Коламбусом». Матч состоится 20 октября. Команды выйдут на лед в 2.00 по московскому времени.

«Сент-Луис» встретится с «Айлендерс» 18 октября. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

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