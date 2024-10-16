Овечкин стал шестым в истории НХЛ игроком с показателем 700+700

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал шестым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забившим более 700 голов и отдавшим 700 голевых передач, передает РИА Новости.

Матч регулярного первенства, в котором его клуб встретился с «Вегас Голден Найтс», прошел в Вашингтоне.

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счетом 4:2. Овечкин отдал две голевые передачи, благодаря чему смог получить это достижение за 1428 матчей. На его счету уже 853 гола, и чтобы побить рекорда Уэйна Гретцки, ему осталось забросить 41 шайбу.

В честь достижения Овечкина в одной из больших пауз в матче на медиакубе арены показали тематическое видео, а болельщики поздравили хоккеиста аплодисментами.

Среди российских хоккеистов в НХЛ Овечкин стал вторым по голевым передачам после Евгения Малкина. Результата в 700+700 также достигли Уэйн Гретцки (894 гола, 1963 передачи), Горди Хоу (801 гол, 1049 передач), Яромир Ягр (766 голов, 1155 передач), Марсель Дионн (731 гол, 1040 передач) и Фил Эспозито (717 голов, 873 передачи).

Ранее экс-хоккеист назвал причину отсутствия голов у Овечкина в первом матче НХЛ.