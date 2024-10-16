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Стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций

Стали известны результаты матчей дня четвертого тура Лиги наций

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Kacper Pempel/Reuters

Завершился игровой день четвертого раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого были сыграны последние восемь матчей в этой международной паузе.

В Лиге А состоялось четыре матча: Испания разгромила Сербию со счетом 3:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Фантастические матчи выдали следующие две пары: Польша и Хорватия завершили свою встречу со счетом 3:3, а Швейцария с Данией сыграли 2:2. В последнем матче Лиги А Шотландия выстояла дома против Португалии — 0:0, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В Лиге С Белоруссия сыграла вничью с Люксембургом со счетом 1:1, Литва проиграла Румынии — 1:2. Косово разгромило Кипр со счетом 3:0, а Северная Ирландия обыграла соперника увереннее всех: была разгромлена Болгария со счетом 5:0.

Октябрьская международная пауза для игр сборных завершена. В ноябре состоятся два заключительных тура группового этапа Лиги наций: пятый — с 14 по 16 число, шестой — с 17 по 19.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель возглавит сборную Англии по футболу.

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