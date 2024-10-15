Назван игрок, без которого «Динамо» не сможет бороться в чемпионате

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о значении для бело-голубых их лучшего бомбардира прошлого сезона, форварда Константина Тюкавина.

«Самый нужный, самый необходимый футболист для «Динамо» — Тюкавин. Без него бело-голубым будет сложно добиваться положительного результата. Даже несмотря на его пока низкую результативность в этом сезоне. Когда он в составе команды, оборона соперника всегда в напряжении», — цитирует бывшего игрока Legalbet.

Гранат считает, что нападающий сборной России сможет в нынешнем сезоне превзойти свое прошлогоднее достижение и забить больше 15 мячей. По его мнению, форвард прибавляет с каждым туром и смотрится на поле все лучше и лучше.

Тюкавин в прошлом сезоне Российской премьер-лиги отметился 15 забитыми мячами в 30 проведенных встречах. В данный момент после одиннадцати туров на счету нападающего четыре гола. «Динамо» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что испанский клуб испугался подписывать Константина Тюкавина из-за украинцев.