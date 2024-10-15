Минское «Динамо» победило ЦСКА в 1000-м матче Шипачева в КХЛ

Минское «Динамо» обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая состоялась 15 октября на стадионе «Минск Арена», завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу хозяев (1:0, 0:2, 3:2, 1:0).

Эта игра стала 1000-ой для форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева — он стал вторым игроком с подобным достижением.

Кроме того, хоккеисту удалось набрать в этом матче три очка (гол + две передачи). Таким образом, он сравнялся по количеству очков с самым результативным игроком лиги — теперь в его активе 928 (291+327) баллов. Это столько же, сколько и у Сергея Мозякина.

14 июня Шипачев подписал контракт с «Динамо» (Минск) на два года. Предыдущий клуб хоккеиста, казанский «Ак Барс», получил за 37-летнего форварда финансовую компенсацию.

На данный момент «Динамо» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 17 очков после 16 проведенных встреч. «Спартак» идет вторым — в их активе 20 баллов после 15 игр.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее сообщалось, что «Авангард» хочет выгнать американского хоккеиста.