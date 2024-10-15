Нападающий «Динамо» рассказал о смешной кричалке болельщиков

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о скандированиях болельщиками бело-голубых имени и фамилии форварда соперников Павла Порядина во время матча с московским «Спартаком» (5:0) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Если честно, во время игры я не понял, что было. Но это забавно! Такая игра у всех бывает. Матчи со «Спартаком» непредсказуемые. У болельщиков такие игры вызывают особый ажиотаж. Для всех плюс, что матчи в Москве, и не надо никуда ехать. Всегда много болельщиков приходит с одной и с другой стороны. В таких встречах с такой атмосферой приятно побеждать», — цитирует хоккеиста Legalbet.

Порядин во время матча с «Динамо» заработал четыре малых штрафа во втором периоде, причем три удаления динамовцы реализовали. После четвертой шайбы бело-голубых в матче трибуны стали иронично скандировать имя и фамилию игрока «Спартака».

В таблице Западной конференции КХЛ «Спартак» занимает в данный момент второе место после ярославского «Локомотива» с 20 очками. «Динамо», набрав 17 баллов, поднялось на шестую строчку.

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