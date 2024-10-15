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Стали известны соперники Медведева на турнире «Шлем шести королей»

Медведев сыграет с Синнером на турнире «Шлем шести королей»

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Annegret Hilse/Reuters

Завтра, 16 октября, в саудовском Эр-Рияде стартует выставочный теннисный турнир Six Kings Slam. В нем примут участие шесть известных теннисистов. В их число попал россиянин Даниил Медведев.

На стадии 1/4 финала спортсмен из России сыграет против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. В случае победы над ним, Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

В другой части сетки сыграют датчанин Хольгер Руне и Карлос Алькарас из Испании. Победителя этой пары в полуфинале ждет недавно обьявивший о завершении карьеры испанец Рафаэль Надаль.

Четвертьфинальные поединки запланированы на 16 октября и начнутся не ранее 15:00 по московскому времени. Каждый из участников турнира получит как минимум 1,5 млн долларов, а чемпион — 6 млн долларов.

Всего Синнер и Медведев встречались пять раз в 2024 году. Четыре раза победил итальянец — на Australian Open, US Open, а также на «Мастерсах» в Шанхае и Майами. Медведеву удалось выиграть лишь на Уимблдоне.

23 сентября Медведев выиграл Кубок Лэйвера в составе сборной Европы.

Ранее российская теннисистка избила себя ракеткой по голове после поражения на турнире WTA.

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