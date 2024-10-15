Тарасова рассказала, кто может стать новым президентом Олимпийского комитета России

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР) вместо Станислава Позднякова, который 15 октября подал в отставку, может стать тот, кто любит спорт, передает «Спорт-Экспресс».

«Не была знакома с Поздняковым. Кто может стать новым президентом ОКР? Тот, кто знает и любит спорт», — сказала Тарасова.

Поздняков занимает свой пост с 2018 года. Он является четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях десять раз он становился чемпионом мира. Также Поздняков является 13-кратным чемпионом Европы. В 2008 году он был назначен старшим тренером сборной команды России по фехтованию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Поздняков назвал российских теннисистов на Олимпиаде «командой иноагентов».