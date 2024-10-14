«Динамо» разгромило «Спартак» в дерби

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая состоялась 14 октября на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Счет во встрече открыл канадский нападающий Седрик Пакетт на 4-й минуте. Во втором периоде он отличился на 27-й минуте, на 28-й забил Никита Гусев, а на 39-й — Максим Джиошвили. Окончательный счет встречи установил все тот же Пакетт, оформивший хет-трик, на 59-й минуте. Четыре шайбы из пяти красно-белые пропустили в меньшинстве.

На данный момент «Динамо» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 17 очков после 16 проведенных встреч. «Спартак» идет вторым — в их активе 20 баллов после 15 игр.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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