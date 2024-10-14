Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» разгромило «Спартак» в дерби

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:0 в матче КХЛ

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая состоялась 14 октября на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Счет во встрече открыл канадский нападающий Седрик Пакетт на 4-й минуте. Во втором периоде он отличился на 27-й минуте, на 28-й забил Никита Гусев, а на 39-й — Максим Джиошвили. Окончательный счет встречи установил все тот же Пакетт, оформивший хет-трик, на 59-й минуте. Четыре шайбы из пяти красно-белые пропустили в меньшинстве.

На данный момент «Динамо» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 17 очков после 16 проведенных встреч. «Спартак» идет вторым — в их активе 20 баллов после 15 игр.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее комментатор раскритиковал СКА за попытку подарить игрока.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами