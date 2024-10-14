Чемпион «Большого шлема» назвал причину ухода Надаля из тенниса

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте и экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газета.Ru» назвал объявившего о завершении карьеры испанца Рафаэля Надаля одним из величайших теннисистов в истории.

«Всегда, когда уходят великие чемпионы, мы теряем частичку истории. Закончилось противостояние «Большой тройки». С уходом Надаля мы не увидим больше этих матчей. Это этап истории, и Надаль оставил ярчайший след. Он один из самых великих теннисистов. Но все уходят, и это было все же предсказуемо. Физические кондиции, в которых находился в последнее время Надаль, просто не позволяли ему играть на должном уровне. Поэтому он и объявил о завершении карьеры, наверное», — подчеркнул Ольховский.

38-летний Надаль, экс-первая ракетка мира, за карьеру выиграл 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, став одним из самых титулованных теннисистов в истории. Ему принадлежит рекорд по титулам на «Ролан Гаррос» — 14.

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