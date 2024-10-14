Комментатор раскритиковал СКА за попытку подарить игрока

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» возмутился попыткой санкт-петербургского СКА отдать нападающего Эмиля Галимова в астанинский «Барыс» без компенсации «в рамках дружбы России и Казахстана».

«О какой вообще рыночной экономике можно тогда говорить? О каком развитии КХЛ можно говорить, если у нас игроки меняются в рамках дружбы России и Казахстана? Можно на рулетке потом игроков менять. В общем, КХЛ должна свою позицию обозначить. СКА действует в рамках регламента? Да, вопросов нет. Действительно в рамках регламента. Задача КХЛ этот регламент доработать, чтобы потолок зарплат продолжал работать. Для всех одинаково», — считает Майков.

Необходимость избавиться от Галимова возникла у СКА в результате подписания контракта с американским защитником Энтони ДеАнджело, из-за чего санкт-петербургский клуб мог не вписаться в потолок зарплат. Лига запретила провести сделку с «Барысом», так как раньше из СКА в эту команду перешли уже максимально разрешенные регламентом три игрока. В итоге Галимов был отправлен в фарм-клуб «СКА-Нева» в ВХЛ, а ДеАнджело заявлен.

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