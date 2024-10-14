«Карты сказали, что мы выиграем»: экс-игрок ЦСКА прокомментировал приглашение таролога

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что удивлен решению казанского «Сокола» нанять таролога перед матчем с «Пари НН — 2».

По его словам, обычно в клубе мотивацией и общением с игроками занимается главный тренер.

«Главный тренер, помимо своих прямых обязанностей, должен быть еще и хорошим психологом. Если он до этого не дотягивает, тот клуб приглашает сторонних специалистов, чтобы ребят как-то расслабить или настроить перед важной игрой. Но чтобы гадать на картах — я такого не припомню. Может, они будут первопроходцами в этом деле? Станут раскладывать пасьянсы — здесь карты сказали, что мы выиграем, а здесь — проиграем? (смеется). Ну так же нельзя. Все равно все решается на поле мастерством игроков. И, повторюсь, лучший мотиватор, который должен знать команду — это главный тренер», — заявил Масалитин.

«Сокол» опубликовал объявление о поиске специалиста в этой области перед матчем со второй командой «Пари НН» во второй лиге. Специалисту обещают зарплату от 300 тысяч рублей. В обязанности таролога входит составление личных прогнозов для футболистов, проведение групповых тренингов и составление консультаций.

«Сокол» и «Пари НН — 2» сыграют между собой 19 октября. Команды выступают во Второй лиге, четвертой группе дивизиона Б. Казанская команда после 25 сыгранных матчей идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Их ближайшие соперники — аутсайдеры, нижегородский клуб идет на последнем, 14-м месте, набрав 19 баллов.

Ранее руководитель отдела медиакоммуникаций казанского «Сокола» Адель Сафин объяснил, зачем команда открыла вакансию на должность таролога.