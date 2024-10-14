Российская пловчиха показала ягодицы в стрингах

Российская пловчиха Анна Егорова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала новые фотографии.

На кадрах спортсменка позирует, стоя спиной, на ней надет раздельный купальник со стрингами.

Егорова является обладательницей трех бронзовых и двух серебряных наград чемпионатов Европы. В сборной команде России пловчиха выступает с 2017 года.

В мае 2021 года на чемпионате Европы в Будапеште российская пловчиха на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала бронзовую медаль в составе смешанной эстафетной команды. На дистанции 800 метров вольным стилем Егорова также стала бронзовым призером, показав время 8:26,56. На дистанции 400 метров вольным стилем спортсменка завоевала серебряную медаль.

В ноябре 2023 года Егорова победила на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года. На Олимпиаде — 2024 выступил только один россиянин в плавании — Евгений Сомов.

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