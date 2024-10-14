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«Бетербиев не трус, он выйдет еще раз»: чемпионка мира по боксу предсказала реванш с Биволом

Чемпионка мира Рагозина заявила, что ждет реванша между Биволом и Бетербиевым

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Артур Бетербиев/РИА Новости

Чемпионка мира по боксу и заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Наталья Рагозина в интервью «Газете.Ru» заявила, что болельщикам стоит ждать повторного боя Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

По ее словам, при этом рассчитывать на то, что итоги прошедшего поединка будут изменены, не стоит.

«Будет ли результат боя пересмотрен? Нет, конечно. Можно реванш делать. Когда я в Германии билась с одной девочкой, меня хотели тупо слить. Я поняла, что надо выигрывать, причем нокаутом. Меня очень хотели слить — и хорошо, что мой тренер, моя команда контролировала все записки. В итоге я победила по очкам. Я сказала в пресс-конференции, что если есть вопросы: пожалуйста, я готова сделать матч-реванш. Если сейчас Артур согласится, то ради бога. По моему мнению, он выйдет, он не трус, он выйдет, выйдет и сделает ту же самую работу, может быть и лучше, как я это сделала. Доказала всем, что я могу и еще лучше, я одной рукой левой выиграла», — заявила Рагозина.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Наталья Рагозина рассказала о факторе Рамзана Кадырова в бою между Биволом и Бетербиевым.

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