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«Засудили из-за Кадырова? Бред»: чемпионка мира Рагозина о бое Бивол — Бетербиев

Чемпионка мира Рагозина рассказала о факторе Кадырова в бою Бивол — Бетербиев

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Чемпионка мира по боксу и заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Наталья Рагозина в интервью «Газете.Ru» заявила, что не считает приезд главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Эр-Рияд событием, повлиявшим на результат боя Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

По ее словам, связывать фигуру Кадырова с тем, что судьи отдали победу в прошедшем бою Бетербиеву, попросту глупо.

«У Артура была группа поддержки, у Димы была поддержка, вся Москва поддерживала. То, что Артура приехал поддержать Рамзан Кадыров, ни на что не повлияло [в плане судейства]. Засудили из-за того, что приехал Рамзан? Это вообще бред собачий! Говорю, как есть. Это бокс — надо выигрывать либо нокаутом, либо идти первым номером. Только давление приносит результат», — заявила Рагозина.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Наталья Рагозина оценила судейство боя Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев.

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