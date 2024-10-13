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Украинского тренера уволили из сборной Армении

Украинского тренера сборной Армении по футболу Петракова уволили после поражения

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Kacper Pempel/Reuters

Украинский специалист Александр Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении после поражения от команды Северной Македонии в матче Лиги наций. Информация об этом была опубликована на официальном сайте Федерации футбола Армении (ФФА).

13 октября сборная Армении на своем поле потерпела поражение от Северной Македонии в четвертом туре группового этапа турнира. Встреча завершилась со счетом 0:2. До этого армянские футболисты в рамках Лиги наций обыграли Латвию со счетом 4:1, сыграли вничью со сборной Фарерских островов — 2:2, и также проиграли Северной Македонии — 0:2.

В пятом туре группового этапа турнира армянские футболисты сыграют с командой Фарерских островов, матч состоится 14 ноября в 20:00 по московскому времени.

Петраков возглавлял национальную армянскую команду с зимы 2023 года. До этого, с 2021 по 2022 год, он тренировал сборную Украины. Его тренерская карьера началась в 1993 году — с того момента и до назначения в сборную Армении он работал только с украинскими командами — как клубами, так и сборными разных возрастов.

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