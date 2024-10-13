Бивол отказался говорить о своем поражении в бою с Бетербиевым

Бывший чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол в комментарии на YouTube-канале BoxNation отказался говорить о своем поражении соотечественнику Артуру Бетербиеву.

«Не хочу комментировать итоги боя. Намерен вернуться на ринг и снова получить этот шанс. Я слышал, что сказал Турки Аль эш-Шейх о результате боя. Но все теперь зависит от желания Бетербиева», — заявил Бивол.

Председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх заявил о несправедливости результата боя и предложил устроить реванш.

В ночь с 12 на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее бывшая жена Бивола порадовалась его поражению.