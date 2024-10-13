Победивший Джоковича Синнер рассказал о влиянии скандала с допингом

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер признался, что ему некомфортно из-за ситуации с допинговым делом, из-за которого его могут дисквалифицировать. Его слова, сказанные на пресс-конференции, приводит «Чемпионат.com».

«Знаете, люди думают, что, побеждая или добиваясь успеха, вы не испытываете никаких проблем, но это неправда. Я нахожусь в некомфортной ситуации, в которой не хотел быть. Приходится это принять», — заявил Синнер.

13 октября итальянец стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае, обыграв в финальной встрече представителя Сербии Новака Джоковича.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

28 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о нарушении антидопинговых правил со стороны Синнера. WADA требует дисквалифицировать теннисиста на два года.

Ранее Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры.