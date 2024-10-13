«Деньги говорят»: Цзю о реванше Бетербиева и Бивола

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю признался, что не согласен с исходом объединительного поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом и выразил мнение, что в скором времени боксеры проведут бой-реванш. Его слова приводит Sport24.

«В английском языке есть выражение, которое переводится как «деньги говорят». Дима и Артур этой ночью заработали хорошие деньги, поэтому в реванше будут еще большие деньги гонорары. Бивол сейчас сильно заряжен на ответный бой — и деньги в этом будут иметь громадное значение. Реванш обязательно случится в ближайшее время», — заявил Цзю.

В ночь с 12 на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив своего соотечественника Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

Ранее бывшая жена Бивола порадовалась его поражению.