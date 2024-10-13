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Синнер выиграл теннисный турнир в Шанхае

Синнер обыграл Джоковича и выиграл теннисный турнир в Шанхае

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Edgar Su/Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае, обыграв в финальной встрече представителя Сербии Новака Джоковича.

Встреча, которая длилась 1 час 39 минут, завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Синнер выполнил восемь подач навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. Джокович сделал четыре эйса, также не допустил ошибок на подаче и не заработал брейк-пойнтов.

Итальянский теннисист выиграл третий из четырех последних турниров, в которых принимал участие. Ранее он стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати, Открытого чемпионата США, а в финале турнира в Пекине проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

После этой победы, счет в личном противостоянии Синнера и Джоковича стал равным — в активе обоих теннисистов по теперь по четыре победы.

Шанхайский титул мог стать 100-м в карьере Джоковича в случае победы. Он мог стать третьим теннисистом в истории, кому покорилась эта отметка. Больше титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) имеют американец Джимми Коннорс (109) и швейцарец Роджер Федерер (103).

Ранее Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры.

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