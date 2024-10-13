17-летний испанский вундеркинд получил травму в матче Лиги наций

17-летний испанский полузащитник Ламин Ямаль получил травму в поединке Лиги наций с национальной командой Дании. Об этом сообщает Relevo.

Источник сообщает, что Ямаль получил повреждение из-за чрезмерных нагрузок и грубой игры со стороны датских футболистов. Футболист сильно хромал, когда покидал стадион. Пока неизвестно, на какой срок Ямаль выбыл из строя. На матч Лиги наций против Сербии футболист значится «под вопросом».

Сборная Испании обыграла национальную команду Дании в третьем туре группового этапа Лиги наций со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Мартин Субименди на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В четвертом туре испанские футболисты дома сразятся с соперниками из Сербии, игра состоится 14 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее гол Криштиану Роналду помог Португалии обыграть Польшу в матче Лиги наций.