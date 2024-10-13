«Вы что, издеваетесь?»: Дзюба остался недоволен результатом боя Бетербиев — Бивол

Футболист «Акрона» Артем Дзюба резко отреагировал на результаты поединка между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь, что ли? Тогда у меня все, господа, все ясно. Всем спасибо, все свободны», — заявил Дзюба на видео в своих социальных сетях.

Поединок Бетербиева и Дмитрия Бивола продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

Ранее президент международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал поединок Бетербиева и Бивола лучшим боем 2024 года.

Ранее Николай Валуев назвал историческим бой между Биволом и Бетербиевым.