Овечкин силовым приемом снес судью в матче НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сбил судью с ног в матче против «Нью-Джерси Девилз». Момент столкновения опубликован в Telegram-канале «Арсен Версен».

В начале встречи россиянин применил силовой прием против словацкого форварда «Девилз» Томаша Татара. При этом он задел и одного из арбитров, который завалился за бортик на скамейку «Нью-Джерси».

Овечкин проводит свой 20-й сезон в лиге. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее издание Sportsnet предположило, когда Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.