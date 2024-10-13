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Дубль Панарина не спас «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Ютой»

Две шайбы Панарина не спасли «Нью-Йорк» от поражения в матче НХЛ с «Ютой»

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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк» уступил «Юте».

Встреча завершилась со счетом 5:6 (по буллитам).

В составе «Нью-Йорка» дважды отличился россиянин Артемий Панарин. Другой представитель России вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок и стал худшим игроком матча.

После трех проведенных встреч новичок лиги «Юта» занимает первое место в Западной конференции НХЛ с девятью очкам в трех матчах. «Рейнджерс» идут пятыми на Востоке с тремя баллами.

Панарин защищает цвета «рейнджеров» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 120 очков, забросив 49 шайб и сделав 71 результативную передачу. В плей-офф Панарин стал автором пяти голов и 10 ассистов в 16 встречах.

В первом раунде плей-офф сезона-2023/24 «Рейнджерс» с Панариным и вратарем Игорем Шестеркиным в составе играли с «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Кэпс» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее стало известно прозвище Панарина в команде Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

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