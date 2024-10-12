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Блогер Литвин подтвердил информацию о задержании

Литвина подтвердил, что его задержали после нападения на болельщика в Медиалиге

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mikhail_litvin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Михаил Литвин подтвердил свое задержание после нападения на болельщика в матче Медиалиги. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я задержан до понедельника сотрудниками полиции. Не теряйте, люблю всех, даже недоброжелателей, учитесь на моих ошибках, я для этого и пришел к вам в соцсети. Но своё имя и честь никогда не давайте оскорблять», — заявил Литвин.

Как рассказал президент MFL Николай Осипов, правоохранители вывели Литвина со стадиона сразу. По данным Mash, мужчина, которого блогер ударил по лицу, — один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» Сергей Плынин. Уточняется, что его вместе с другом Литвина Рустамом Ахмадулаевым также доставили в отдел. Плынину грозит до 15 суток за выкрикивание нецензурных слов в общественном месте.

Днем 12 октября портал Sport24 сообщал, что Литвин вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. По ходу матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, после чего его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки.

Ранее экс-глава «Локомотива» призвал вернуть пиво на стадионы.

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