Экс-игрок «Локомотива» заявил, что сборной России нужны слабые соперники

Сборная России должна играть с любыми возможными соперниками, чтобы показывать, что она продолжает деятельность и будет готова к моменту снятия санкций с российского футбола. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший полузащитник московского «Локомотива» Иван Старков.

«Какое еще может быть мнение? Кто-то говорит: зачем нам сейчас играть со слабыми командами. Ну нет сейчас сильных для нас соперников — что же теперь, забыть про сборную России, не вызывать футболистов? Хотя бы какие-то игры она должна проводить, показывать, что она есть. Даже если она играет со слабыми командами, неужели никто эти матчи не смотрит? Все равно смотрят. Кто-то — чтобы поболеть, кто-то — чтобы покритиковать. Но все равно это интерес. А санкции когда-то закончатся, и сборная продолжит существовать», — уверен Старков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С этого времени россияне проводят только товарищеские матчи.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна «Яги».

Ранее футболист «Монако» Головин усомнился, что сыграет за Россию на крупных турнирах.