Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ни о чем»: Карпин оценил свою работу в сборной России

Карпин о своей работе в сборной России: оценивать особо нечего

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире программы «РецепТура» на канале «Матч ТВ» признался, что не хочет оценивать свою работу на посту наставника национальной команды.

«Промежуточно — ни о чем. Зачем оценивать? С кем мы играем? Как мы играем? Когда? По‑моему, сейчас оценивать просто даже особо нечего», — заявил Карпин.

Специалист возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная сыграла всего семь официальных матчей.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина изначально не было соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Также сообщалось, что не удалось договориться с командами Пакистана и Замбии.

В четверг, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку в Москве. В ней приняли участие воспитанники футбольных школ Курской и Белгородской областей.

Ранее экс-футболист объяснил, зачем нужны сборы сборной России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами