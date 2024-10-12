«Ни о чем»: Карпин оценил свою работу в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире программы «РецепТура» на канале «Матч ТВ» признался, что не хочет оценивать свою работу на посту наставника национальной команды.

«Промежуточно — ни о чем. Зачем оценивать? С кем мы играем? Как мы играем? Когда? По‑моему, сейчас оценивать просто даже особо нечего», — заявил Карпин.

Специалист возглавил национальную команду летом 2021 года. Под его руководством сборная сыграла всего семь официальных матчей.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина изначально не было соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Также сообщалось, что не удалось договориться с командами Пакистана и Замбии.

В четверг, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку в Москве. В ней приняли участие воспитанники футбольных школ Курской и Белгородской областей.

Ранее экс-футболист объяснил, зачем нужны сборы сборной России.