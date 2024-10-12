Капитан клуба НХЛ включил Овечкина и Гретцки в идеальную команду

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби представил бригаду большинства своей мечты, включив в нее российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает издание B/R Open Ice.

Канадский нападающий включил в нее также самого себя, Марио Лемье, Уэйна Гретцки и Стива Айзермана. Кросби расположил Овечкина в левом круге вбрасывания, Лемье – в правом. Перед воротами играл бы Гретцки. Айзерман и сам Кросби заняли бы позиции на синей линии.

«Питтсбург» уже провел два матча в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:6 и обыграл «Детройт Рэд Уингз» с результатом 6:3. Первый матч нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» с Овечкиным сыграет против «Нью-Джерси Дэвилз» 13 октября.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин заявил, что «Вашингтону» не хватает мастеров.