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Названа причина необходимости сборов сборной России

Экс-игрок Старков: сборы национальной команды показывают, что она живет

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сборной России необходимо проводить тренировочные сборы для того, чтобы болельщики видели, что команда функционирует. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший полузащитник «Локомотива» Иван Старков, похвалив игроков национальной команды за открытую тренировку для детей.

«На мой взгляд, целесообразно проводить сборы. Они показывают, что сборная живет, напоминает о себе. Тем более, сделали такое дело — провели открытую тренировку для детей. Думаю, футболисты, которые приехали в сборную из-за границы, не постыдились. Тот же Головин мог сказать: «я никуда не поеду, я во Франции» зарабатываю. Но он поехал. И неважно, сборы это или матчи.

В сборную ведь вызываются единицы, я считаю неправильным жертвовать национальной командой ради клуба. И у нас есть ребята, которые в любой момент готовы сыграть за сборную, когда ей снова разрешат выступать на международной арене», — сказал Старков.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина изначально не было соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды. Также сообщалось, что не удалось договориться с командами Пакистана и Замбии.

В четверг, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку в Москве. В ней приняли участие воспитанники футбольных школ Курской и Белгородской областей.

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с Брунеем и с Сирией.

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