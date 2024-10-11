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«Арсенал» хочет двух игроков из другого клуба АПЛ

«Арсенал» хочет подписать контракт с футболистами Керкезом и Семеньо

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IMAGO/Graham Hunt/Sebastian El-Saqqa/firo Sportphoto/Global Look Press

Английский клуб «Арсенал» хочет купить двух футболистов из других клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт» с ссылкой на издание Caught Offside.

Источник сообщает, что лондонцы заинтересованы в покупке двух футболистов «Борнмута» — 20-летнего защитника Милоша Керкеза и 24-летнего вингера Антуана Семеньо.

Предполагается, что Семеньо станет потенциальной заменой для Букайо Сака, а Керкез — для Александра Зинченко или Кирана Тирни, которые, скорее всего, покинут клуб.

«Борнмут» хочет получить за своих игроков € 80 млн, но в «Арсенале» не уверены, что эти футболисты стоят таких денег.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» занимает третье место, набрав 17 очков в шести стартовых турах. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 18 баллов. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», обгоняя «Арсенал» по дополнительным показателям.

Ранее Юрген Клопп нашел новую работу после увольнения из «Ливерпуля».

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