«Арсенал» хочет двух игроков из другого клуба АПЛ

Английский клуб «Арсенал» хочет купить двух футболистов из других клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает «Советский спорт» с ссылкой на издание Caught Offside.

Источник сообщает, что лондонцы заинтересованы в покупке двух футболистов «Борнмута» — 20-летнего защитника Милоша Керкеза и 24-летнего вингера Антуана Семеньо.

Предполагается, что Семеньо станет потенциальной заменой для Букайо Сака, а Керкез — для Александра Зинченко или Кирана Тирни, которые, скорее всего, покинут клуб.

«Борнмут» хочет получить за своих игроков € 80 млн, но в «Арсенале» не уверены, что эти футболисты стоят таких денег.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» занимает третье место, набрав 17 очков в шести стартовых турах. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 18 баллов. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», обгоняя «Арсенал» по дополнительным показателям.

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