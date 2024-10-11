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Стали известны результаты первого дня молодежного первенства мира по самбо

Известны результаты первого дня молодежного первенства мира по самбо в Ларнаке

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Международная Федерация САМБО (ФИАС)

Молодежное первенство мира по самбо проходит в кипрском городе Ларнака. Первый соревновательный день уже завершился, информация об этом была опубликована на официальном сайте Международной федерации самбо.

У девочек в весе 41 кг золотую медаль выиграла Анастасия Романович, 44 кг — Дарина Нуршинова. Обладательницей золотой медали в весе 47 кг стала Екатерина Карабихина, а 54 кг — Анастасия Залетина. Также золотые медали в первый день выиграли Виринея Максимова (59 кг), София Шишлова (65 кг), Эвелина Перевозчикова (72 кг) и Александра Репях (+72 кг).

У мальчиков золото в весе 46 кг выиграл Максим Иванюк, 49 кг — Аскар Байдушев. Также золотыми медалистами стали Никита Смыслов (53 кг), Сумиан Гатцаев (58 кг) и Даниял Бийболатов (64 кг). Еще золотые медали выиграли Богдан Корчагин (88 кг) и Денис Кулигин (+88 кг).

В боевом самбо среди юниоров золотые медали завоевали Турпал Хабибулаев (58 кг), Сурем Мирзоашрафов (64 кг), Гадир Гашимов (71 кг), Николай Булдаков (88 кг), Георгий Хваткин (98 кг), Михаил Спориш (+98 кг).

Кадеты и юниоры в спортивном и боевом самбо разыграют комплекты наград в 55 весовых категориях на турнире, генеральным партнером которого является «Роснефть», а официальным — банк ВТБ.

Ранее стало известно, где состоится чемпионат мира по пляжному самбо.

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