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«Мясник» и «Тигр» сразятся за чемпионский пояс на турнире ММА в Сочи

Сарнавский и Алиев проведут титульный бой на турнире ММА в Сочи

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Fight Nights

18 октября на площадке игорной зоны «Красная Поляна» RED ARENA в Сочи пройдет вечер единоборств Fight Nights 125. Главным событием станет поединок Александра «Тигр» Сарнавского и Ахмеда «Мясник» Алиева. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

«Сарнавский совсем недавно завоевал свой первый важнейший пояс в карьере, а Ахмед Алиев жаждет его отобрать. «Тигр» и «Мясник» сойдутся в клетке, чтобы выяснить, кто будет носить чемпионский титул. Этот турнир войдет в историю», — заявил президент организации Камил Гаджиев.

Сарнавский и Алиев поборются за пояс в легком весе. Также в этот вечер состоится поединок Бабули «Ингушский Халк» Цолоева и Залимхана «Сабмишн Кинг» Юсупова.

«Что касается поединка Цолоев — Юсупов, то здесь публику ожидает противостояние физической мощи и ловкости», — добавил Гаджиев.

Последний бой 35-летний Сарнавский провел против Магомеда Сулумова в феврале 2024 года, в котором одержал победу удушающим в третьем раунде. Всего в карьере у него 41 победа (12 нокаутом) при восьми поражениях.

34-летний Алиев свой последний поединок также провел против Сулумова. В июле 2023 года он уступил в первом раунде. В активе Алиева 21 победа (12 нокаутом) и восемь поражений.

Ранее Гаджиев призвал создавать героев для популяризации единоборств.

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