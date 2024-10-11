Вратарь «Спартака» может уехать из России, заявил его партнер по команде

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов высоко оценил шансы своего партнера по команде — 26-летнего вратаря Александра Максименко — подписать контракт с европейской командой. Слова Селихова приводит Legalbet.

«Если Виталий Витальевич Кафанов (тренер вратарей сборной России. — «Газета.Ru») считает, что следующим российским голкипером, который переедет в Европу, может стать Саша Максименко, то я могу только согласиться. Не могу ответить, есть ли у Максименко желание играть в европейских чемпионатах, поскольку это только он сам знает, но подобные перспективы у него точно есть», — сказал 30-летний голкипер.

Ранее Кафанов заявил, что Максименко способен перейти в команду из европейского топ-чемпионата в течение ближайших двух лет.

Контракт Максименко со «Спартаком» действует до лета 2025 года. С января он сможет вести переговоры с другими командами, а летом перейти в новый клуб бесплатно — на правах свободного агента, если не продлит соглашение с красно-белыми.

В текущем сезоне вратарь провел за «Спартак» 11 матчей, в которых пропустил девять мячей и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее голкипер «Динамо» заявил, что все молодые вратари могут уехать из России.