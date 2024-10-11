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Российский шахматист не получил британскую визу для участия в турнире

Шахматист Непомнящий не получил британскую визу для участия в турнире

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Kalizhan Ospanov/Global Look Press

Зоя Арнацкая, пиар‑менеджер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказала, что спортсмен не смог получить британскую визу для участия турнира в Лондоне, передает «Матч ТВ».

«При этом он раньше неоднократно использовал британскую визу. Но в этот раз не получилось. Не вышло получить визу, поэтому не удалось поучаствовать», — сказала Арнацкая.

По итогам турнира претендентов, где выступал Непомнящий, и который состоялся в Торонто в апреле 2024 года, сильнейшим стал индиец Гукеш Доммараджу. По итогам 14 туров спортсмен набрал 9 очков и единолично занял первое место, сумев отобраться на матч против действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня без тай-брейка. Второе место поделили между собой Ян Непомнящий, Фабиано Каруана и Хикару Накамура — они набрали по 8,5 балла.

В матче за шахматную корону Доммарадж сыграет с китайцем Дин Лижэнем.

Ранее Владимира Крамника отстранили от турниров за обвинения в читерстве.

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