Плющенко рассказал, что ему приходилось собирать бутылки

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал на YouTube-канале yanapozitive37 заявил, что открыл свою школу фигурного катания »Ангелы Плющенко», чтобы помогать молодым фигуристам.

«Это совершенно не бизнес, это не приносит денег. Это была моя мечта. В своё время я собирал бутылки, жрать нечего было. Я приехал из Волгограда в Петербург один, без родителей», — сказал Плющенко.

Также Плющенко вспомнил, что однажды к нему пришел фигурист Антон Сихарулидзе, который старше его на семь лет.

«Он увидел, что я в рваном хожу. На следующий день он принес мне сумку своих вещей. Тогда я решил, что я тоже буду помогать. Именно тем, кто нуждается в этом», — отметил Плющенко.

Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

5 апреля 2017 года Плющенко объявил об открытии в Москве академии «Ангелы Плющенко».

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