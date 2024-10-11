Овечкин заявил, что «Вашингтону» не хватает мастеров

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что сейчас команде не хватает мастеров, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Очевидно, нам не хватает парней с талантом и мастерством, которыми обладают Бекстрем и Кузнецов. Но что есть, то есть. Мы ничего не можем с этим поделать», — сказал Овечкин.

Никлас Бекстрем был вынужден приостановить карьеру из-за травм в ноябре 2023 года. Он был заявлен в сентябре на предсезонный матч «Вашингтона» против «Коламбуса». Евгений Кузнецов перешел в 2024 году в петербургский СКА.

Первый матч нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Нью-Джерси Дэвилз» 13 октября.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин высказался о своей зарплате.