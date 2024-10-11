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«Нужно еще больше»: Малкин высказался о 800-й передаче в карьере

Малкин назвал большой вехой в карьере 800-ю передачу в карьере

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Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Хоккеист «Питтсбурга» прокомментировал достижение отметки в 800 передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), назвав это большой вехой в карьере, передает пресс-служба команды.

«800 голевых передач — это большая веха в карьере. Мне нужно еще больше, пожалуй», — сказал Малкин.

Малкин отдал 800-ю передачу в матче против «Детройта» (6:3). В этой игре он отдал два результативных паса. Малкин стал первым россиянином, которому удалось достичь этой отметки.

Из действующих игроков больше передач на своем счету имеют только Сидни Кросби (1006) и Патрик Кейн (813).

В следующим матче регулярного чемпионата «Питтсбург» сыграет с «Торонто».

Малкин в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги записал в свой актив 27 голов и отдал 40 результативных передач. «Питтсбург» набрал 88 очков, занял десятое место в Восточной конференции НХЛ и не сумел попасть в плей-офф.

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Александр Овечкин и Малкин попали в список лучших игроков НХЛ.

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