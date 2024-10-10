Греция сенсационно обыграла Англию в Лондоне

Сборная Греции сенсационно обыграла национальную команду Англии в третьем туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом противостоянии оформил Вангелис Павлидис с передачи Константиноса Кульеракиса а 49-й минуте игры. Англичане сумели сравнять только на 88-й минуте, отличился Джуд Беллингем. Победный гол оформил Павлидис на 90+4-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Англия и Греция выступают в Лиге B в группе 2 вместе с национальными сборными Финляндии и Ирландии. Англичане одержали победы в первых двух турах: обыграли в стартовом поединке Ирландию с результатом 2:0 и с аналогичным счетом победили финских игроков. Греция также одержала две победы — над Финляндией со счетом 3:0 и над Ирландией со счетом 2:0.

В четвертом туре английские футболисты сразятся с соперниками из Финляндии, игра состоится 13 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Национальная сборная Греции в тот же день сыграет с Ирландией, матч начнется позже — 21:45 мск.

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