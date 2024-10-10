«Будем помогать»: в России оценили шансы Овечкина на рекорд Гретцки

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию, олимпийский чемпион Валерий Каменский не исключил того, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в новом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.сom».

«По идее, у него много сезонов, когда он забивал за 50 голов и больше, поэтому вполне возможно. Будем болеть, переживать за это. Поддерживать, помогать, чем можем!» — заявил Каменский.

Первый матч нового сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Нью-Джерси Дэвилз» 13 октября.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин потерял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.