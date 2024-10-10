Бывший футболист «Спартака» рассказал, нужно ли было собираться сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что сборной России нужен октябрьский сбор, несмотря на отсутствие товарищеских матчей.

«Конечно, сбор стоило проводить. Тренер должен общаться с футболистами. У них проходят теоретические занятия, много в сборной молодых игроков, для них попадание в сборную и общение с футболистами, которые зарекомендовали себя, очень полезно. Тренер видит потенциал игроков, которые приходят. Польза от этого есть. Неважно, провели матч или нет», — сказал Гладилин.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее тренер Сергей Кирьяков высказался против матча сборной России со сборной Медиалиги.