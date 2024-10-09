«Мои дети остались в России»: бывший легионер «Зенита» скучает по РФ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа заявил, что скучает по России, передает «Чемпионат».

«Конечно, я скучаю по России. Скучаю очень сильно. Мне не хватает моих детей. Они остались в России с мамой. У них там школа. Их мне очень сильно не хватает», — сказал Нобоа.

Нобоа играл в России с 2007 года. В составе казанского «Рубина» хавбек провел 159 матчей, дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны. 92 матча Нобоа провел за московское «Динамо», после чего перешел в «Ростов» (64 матча), с которым стал серебряным призером чемпионата. В 2017 году игрок перешел в петербургский «Зенит» (22) и снова стал чемпионом России.

С 2019 года полузащитник выступал за «Сочи» (116). Нобоа признавался лучшим футболистом РПЛ сезона‑2021/22 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Сейчас Нобоа выступает за эквадорский «Эмелек».

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