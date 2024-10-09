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Овечкин потерял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Овечкин занял третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

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Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял третье место в списке самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Forbes.

Овечкин зарабатывает $16 млн в год. $11 млн Овечкин получает по контракту с «Вашингтоном», еще $5 млн – от активностей вне льда. Также $16 млн зарабатывает игрок «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Первое место занял Остон Мэтьюс из «Торонто» — $21,7 млн. Второе место занял форвард «Колорадо» Натан Маккиннон – $19,5 млн.

В 2023 году Овечкин занял первое место с результатом €17,5 млн.

Первый матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет против «Нью-Джерси Дэвилз» 13 октября.

В прошедшем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин высказался о своей зарплате.

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