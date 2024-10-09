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17-летняя Мирра Андреева проиграла старшей сестре

Эрика Андреева обыграла свою сестру Мирру на турнире в Ухане

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Илья Наймушин/РИА Новость

Российская теннисистка Эрика Андреева обыграла на турнире в Ухане свою младшую сестру Мирру.

Встреча , которая продлилась 1 час 30 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:1. Эта победа позволила Эрике выйти в третий тур соревнований.

Матч между Эрикой и Миррой стал первым на турнирах уровня Женской теннисной ассоциации (WTA).

В матче первого круга 17-летняя Мирра обыграла китаянку Ван Сиюй. Встреча, которая продолжалась 1 час 46 минут, завершилась в двух партиях в пользу россиянки — 7:6 (7:5), 6:3. В активе Андреевой три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-поинта из девяти. На счету Сиюй две подачи навылет, четыре ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-поинта из двух.

Эрика Андреева в первом круге обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4. Андреева-старшая сделала один эйс, две двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из восьми. Украинка не смогла подать навылет ни разу, один раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-поинта из семи

Ранее Мирра Андреева впервые вошла в топ-20 рейтинга теннисисток.

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