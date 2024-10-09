«Ненормальный соперник»: Карпин о матче с «людьми из Пакистана»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, говоря о вероятном матче с футболистами из Пакистана, заявил, что не имеет смысла играть, если в Россию приедут «люди из Пакистана», а не официальная сборная. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вроде бы состоится, но это не точно. С Пакистаном. С людьми из Пакистана. Это ненормальный соперник. Это мое мнение, смысл играть не со сборной. Смысла играть с людьми из Пакистана нет. Есть определенные процедуры, которые выполняет сборная и федерация. Анкеты отправляются в УЕФА и ФИФА. И если не будет считаться матч сборной, то смысла нет», — заявил Карпин.

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.

Сбор национальной команды стартовал в понедельник, 7 октября, в подмосковном Новогорске. При этом у подопечных Валерия Карпина пока нет соперника по возможному товарищескому матчу. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее была названа причина вызова Александра Головина в сборную.