«Хорошо газ добывается»: экс-гендир «Спартака» — о назначении нового тренера в «Оренбург»

Назначение боснийского специалиста Владимира Слишковича в «Оренбург» говорит о том, что у клуба хорошие спонсоры. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак.

«У «Оренбурга» четвертый тренер иностранец подряд? Видимо, хорошие спонсоры, хоть и команда региональная. Похоже, газ хорошо добывается. Какие тут еще вопросы. Сейчас уже ничего не смущает. Владельцы выбирают, кого хотят. Не знаю, почему не используют русских тренеров, наверное, хорошие заняты», — сказал Первак.

Функционер констатировал, что в российском футболе происходит миграция тренеров. Он заявил, что в этом нет ничего удивительного, напомнив, что Слишкович хорошо проявил себя в России и даже дает интервью на русском языке. По мнению Первака, в клубе хотят, чтобы команда заиграла иначе, чем при предыдущем главном тренере Давиде Деограсии.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» с середины весны 2024 года, когда с этого поста был уволен Гильермо Абаскаль, и до конца сезона-2023/24. После завершения сезона он покинул клуб.

«Оренбург» начал чемпионат с победы над московским «Спартаком» в первом туре (2:0), но после этого не выиграл ни одного матча ни в Российской премьер-лиге (РПЛ), ни на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Безвыигрышная серия оренбуржцев достигла уже пятнадцати матчей.

«Оренбург» занимает 15-е место в чемпионате, набрав семь очков за десять туров и находясь в зоне стыков за выживание в Премьер-лиге. Ниже располагается только грозненский «Ахмат», набравший на балл меньше.

Ранее Слишкович заявил, что планирует спасти сезон для «Оренбурга» при поддержке болельщиков.