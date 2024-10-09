Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хорошо газ добывается»: экс-гендир «Спартака» — о назначении нового тренера в «Оренбург»

Экс-гендир «Спартака» Первак заявил о миграции тренеров в российском футболе

close
Михаил Киреев/РИА Новости

Назначение боснийского специалиста Владимира Слишковича в «Оренбург» говорит о том, что у клуба хорошие спонсоры. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак.

«У «Оренбурга» четвертый тренер иностранец подряд? Видимо, хорошие спонсоры, хоть и команда региональная. Похоже, газ хорошо добывается. Какие тут еще вопросы. Сейчас уже ничего не смущает. Владельцы выбирают, кого хотят. Не знаю, почему не используют русских тренеров, наверное, хорошие заняты», — сказал Первак.

Функционер констатировал, что в российском футболе происходит миграция тренеров. Он заявил, что в этом нет ничего удивительного, напомнив, что Слишкович хорошо проявил себя в России и даже дает интервью на русском языке. По мнению Первака, в клубе хотят, чтобы команда заиграла иначе, чем при предыдущем главном тренере Давиде Деограсии.

Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака» с середины весны 2024 года, когда с этого поста был уволен Гильермо Абаскаль, и до конца сезона-2023/24. После завершения сезона он покинул клуб.

«Оренбург» начал чемпионат с победы над московским «Спартаком» в первом туре (2:0), но после этого не выиграл ни одного матча ни в Российской премьер-лиге (РПЛ), ни на групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Безвыигрышная серия оренбуржцев достигла уже пятнадцати матчей.

«Оренбург» занимает 15-е место в чемпионате, набрав семь очков за десять туров и находясь в зоне стыков за выживание в Премьер-лиге. Ниже располагается только грозненский «Ахмат», набравший на балл меньше.

Ранее Слишкович заявил, что планирует спасти сезон для «Оренбурга» при поддержке болельщиков.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами